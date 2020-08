Naruto: disegnatore Marvel spiega l'inusuale cover dell'edizione Home Video

Alcuni mesi fa la community di Naruto è stata sconvolta dalla pubblicazione di un'edizione home video contenente alcune pellicole dedicate al ninja di Konoha, e numerosi contenuti bonus, ma che presentava un'illustrazione sulla copertina totalmente diversa dallo stile di Masashi Kishimoto, realizzata dal disegnatore Whilce Portacio.

Portacio si è affermato sulla scena dei comics americani negli anni '80, contribuendo a serie come X-Men, The Punisher, Iron Man per poi fondare la Image Comics insieme ad alcuni suoi colleghi, come Todd McFarlane.

Alcuni mesi fa, Viz Media aveva assegnato proprio a Portacio la cover di una speciale edizione da collezione per tre film di Naruto, e a causa dello stile profondamente diverso da quello originale, l'illustrazione è stata massacrata dai fan. Vedendo così tante critiche, Portacio, in un'intervista con Crunchyroll, ha deciso di spiegare come si è avvicinato alla serie e perché ha accettato un lavoro del genere.

"Mio figlio è il vero appassionato di Naruto, e Viz mi ha spedito un paio di art book, alcuni manga, e tre DVD. Dopo aver visto i tre DVD mi sono totalmente affezionato al personaggio di Naruto. Ma pensando a lui da un punto di vista fumettistico, come se fosse un eroe, volevo davvero interpretarlo a modo mio. Come sto imparando ora - sono entrato in contatto con questa forma d'arte per la prima volta negli anni '80 - non so nulla riguardo il pensiero odierno di manga e anime. Così ho usato il solito approccio che adotto con ogni altro personaggio, e di conseguenza anche la mia interpretazione."

Reagendo poi alle dure parole usate dai fan contro il suo lavoro per l'edizione home video, l'artista ha commentato: "Provo a non pensarci troppo. Ci penso poco perché devo esserne consapevole ma non troppo. Una cosa che impari da "creativo professionista", specialmente se sei nel settore da un po', è che devi avere una pelle dura."

Ricordiamo che Portacio ha di recente rivelato come alcuni manga hanno influenzato i comics americani negli anni '80, e vi lasciamo ad una splendida statua da collezione di Sasuke Uchiha.