Naruto: disponibile per circa 15€ il Funko Pop esclusivo dedicato al Sexy Jutsu

Funko, la rinomata azienda creatrice dei Funko Pop, ha da poco messo in vendita sul sito web BoxLunch un nuovo pezzo da collezione raffigurante il Sexy no Jutsu, la scherzosa tecnica ideata da Naruto Uzumaki. Il pupazzetto è live da poche ore ed è attualmente disponibile per un prezzo di circa 15 euro.

Il Funko, visibile in calce all'articolo, ritrae Naruto nei panni di una bellissima ragazza, le cui forme sono coperte da delle nuvolette. Negli USA il prodotto è esclusiva BoxLunch ed è disponibile all'acquisto per appena 12 dollari. Fortunatamente il pupazzetto è acquistabile anche in Italia sul sito di Pop In A Box, per circa 15 euro più le spese di spedizione.

L'oggetto da collezione è alto 9.5 centimetri, realizzato in vinile ed è contenuto nella classica confezione con fronte trasparente. Il sito italiano non specifica le tempistiche di spedizione.

Per chi non li conoscesse, i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl o Bubble Heads. Genericamente, ogni statuetta è alta dai 10 ai 13 centimetri.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui prodotti di questo genere vi appassionassero inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata alle statue da collezione di Tobi e Itachi Uchihia pubblicate pochi giorni fa.