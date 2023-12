Naruto: disponibile l'anello di Sasuke Retsuden per suggellare la vostra storia d'amore

In vista del Natale, lo Studio Pierrot, la casa che si occupa di animare Naruto e Boruto: Naruto Next Generation, ha lanciato un prodotto che potrebbe diventare un regalo perfetto per le fidanzate e i fidanzati degli appassionati delle avventure dei ninja del Villaggio della Foglia. Il prodotto appena messo in commercio in Giappone è incantevole e, soprattutto, originale.

Recentemente è infatti stata pubblicata una replica dell'anello nuziale di Sakura, che Sasuke le aveva regalato in Sasuke Retsuden, romanzo e manga incentrato sui coniugi Uchiha riadattato anche in versione anime in Boruto: Naruto Next Generations.

Questo anello, realizzato in collaborazione tra il marchio di gioielli Harajuku Venue e lo store online di Studio Pierrot, è caratterizzato da un singolo rubino avvolto in argento sterling. Attualmente, l'anello è disponibile per il preordine a un prezzo di 120 dollari, circa 110 euro. Sfortunatamente, però, il prodotto non può essere acquistato al di fuori del Giappone.

Questo gioiello non è solo un oggetto che i fan possono usare per esprimere la loro passione per Naruto, ma rappresenta anche una dichiarazione d'amore in perfetto tema anime, portando con sé il simbolismo della storia d'amore tra Sasuke e Sakura. La toccante scena dell'anello è una parte iconica in Sasuke Retsuden, sia nella versione anime che nel manga.

All'inizio della storia, Sasuke viene ritratto come un ragazzo riservato, distante e concentrato esclusivamente sulla sua vendetta contro il fratello Itachi. Sakura, invece, è sempre stata innamorata del giovane ninja, fin dai loro primi giorni all'Accademia.

Nel corso della storia, anche il freddo Sasuke comincia ad affezionarsi alla ragazza e, finalmente, al termine di Naruto: Shippuden, i due diventano una coppia. Se ve lo siete persi, qui vi spieghiamo com'è andata la proposta di matrimonio di Sasuke per Sakura in Boruto.