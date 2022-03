Naruto, distrutta in Giappone la pietra che si dice sigilli la Volpe a Nove Code

Per la stesura di Naruto, Masashi Kishimoto ha preso in prestito alcuni elementi dal folklore giapponese e arricchire così di un alone mistico la sua opera. In particolare, la Volpe a Nove Code ha un'origine piuttosto profonda nella cultura nipponica, tant'è che esiste una pietra che si dice sigilli il suo spirito.

L'immagine della Volpe a Nove Code è oggi molto vivida nel cuore degli appassionati per mezzo della figura di Kurama, il Cercoterio che risiede in Naruto. Ad ogni modo, negli ultimi giorni è circolata la notizia che lo spirito della volpe malvagia a nove code potrebbe essere stato rilasciato dopo 1000 anni.

Alcuni giapponesi, infatti, credevano che un'enorme pietra situata a Nasu, nella prefettura di Tochigi, fosse una prigione per uno spirito malvagio, quello della volpe a nove code che sarebbe stato sigillato 1000 anni fa in quel luogo secondo la tradizione. Tuttavia, quella massiccia pietra è stata recentemente spezzata in due, fenomeno che ha causato paura tra la gente del posto.

Questa grande pietra era stata riconosciuta persino come punto panoramico nazionale. Secondo la mitologia, una malvagia e potente volpe mutaforma si trasformò in una bellissima donna chiamata Tamamo-no-Mae che avrebbe cercato di uccidere l'imperatore Toba, il sovrano del Giappone che regnò nel 12° secolo, al fine di prendere il suo stesso posto.

Il suo tentativo diventò vano grazie ad un mago di corte che, scoperto l'inganno, la costrinse a scappare verso Nasu e a mutarsi in una pietra che, da allora, ucciderebbe con un veleno tutti coloro che le passano vicino. Molti visitatori avevano notato che c'erano già delle crepe nella pietra e che la sua rottura era solo questione di tempo. E voi, invece, cosa ne pensate di questa storia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.