Naruto: tutta la dolcezza e lo spirito combattivo di Hinata in questo fantastico cosplay

Hinata Hyuga è probabilmente uno dei personaggi più controversi di Naruto. Amata dai fan per la sua dolcezza, questo suo lato timido è anche uno degli aspetti più criticati. Ma quando si è trattato di difendere il suo amore, Hinata ha dimostrato un incredibile spirito combattivo. Questo suo lato è stato omaggiato dalla cosplayer Fokken Greed.

Sin dai primissimi episodi di Naruto, seppur in rigoroso silenzio, Hinata ha dimostrato il suo amore per il futuro Settimo Hokage, riuscendo, alla fine della serie, a sposarsi con lui e ad aver due bambini, Boruto e Himawari. Nonostante in termini combattivi non sia paragonabile ad altri protagonisti, una cosplayer è riuscita a catturare tutta l'energia della ragazza del Clan Hyuga.

In una sua personalissima interpretazione del personaggio, la cosplayer Fokken Greed ha condiviso sul proprio profilo Instagram una serie di scatti in cui ha reso omaggio a Hinata. Le immagini, apprezzabili anche per lo splendido paesaggio circostante, mettono in evidenza tutta la sua forza combattiva, nonché la dolcezza di cui è capace. Non è la prima volta che questo personaggio è protagonista di u fantastico cosplay. Ammirate questo cosplay di Hinata da Naruto the Last.

Prima durante lo scontro finale con l'Organizzazione Alba e poi durante la Quarta Guerra Mondiale Ninja, Hinata ha avuto un ruolo fondamentale, riuscendo a conquistare i cuori di tutti quei fan dubbiosi sulla sua vera natura. In Boruto: Naruto Next Generations, sequel dell'opera di Masashi Kishimoto, Hinata veste la figura della mamma modello e si occupa amorevolmente dei suoi due figli e di suo marito. In attesa di scoprire il suo futuro e quello di Konoha, Naruto ha combattuto con 5 personaggi di Bleach.