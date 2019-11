Naruto: Due sorelle mettono in scena lo straziante addio di Itachi con un cosplay

Naruto nel corso di 15 anni di vita ha messo in scena tanti momenti fondamentali. Ogni personaggio importante del mondo di Masashi Kishimoto è stato protagonista di uno di questi, commuovendo ed emozionando i lettori del manga e gli spettatori dell'anime. Uno di questi eventi è stato portato nella vita vera grazie a un cosplay.

Mentre in rete impazzano cosplay di semplici personaggi come quello di Tsunade, due sorelle amanti di Naruto hanno deciso di mettere in scena uno dei momenti topici di Naruto. Alla fine dello scontro tra Itachi e Sasuke, il fratello maggiore era ormai stremato dalla malattia, debole per la battaglia e le ferite, e cieco per l'uso spropositato del Mangekyo Sharingan.

L'unico gesto, all'apparenza innocuo, che riuscì a compiere una volta arrivato davanti a Sasuke fu quello di posare le dita sulla fronte del fratellino. Quello fu il saluto di Itachi in una scena che all'epoca lasciò attoniti i fan, e che ancora ad anni di distanza riecheggia col cosplay di Chrollosbitch e della sorella che potete vedere nell'immagine in calce.

A destra la sorella maggiore con Itachi, a sinistra il minore degli Uchiha terrorizzato per un possibile attacco del fratello. Cosa pensate di questa trasposizione della vita vera di quel momento tra fratelli? La stessa scena tra Itachi e Sasuke è anche protagonista di un tatuaggio di un altro fan.