Naruto, c'è una data per il manga su Minato: i dettagli sullo spin-off di Kishimoto

Le celebrazioni per il ventesimo anniversario di Naruto stanno per portare a due grosse novità. Se a settembre pare che stia per tornare l'anime di Naruto con degli episodi speciali, prima farà il suo debutto un manga spin-off incentrato sul Quarto Hokage Minato Namikaze.

L'esito della NARUTOP99, il sondaggio globale lanciato sul sito ufficiale dell'opera, ha decretato il protagonista più amato di tutta la storia scritta da Masashi Kishimoto. A essere eletto come il più popolare è stato Minato Namikaze, sul quale si baserà un manga one-shot inedito.

Come già era noto, il manga su Minato debutterà a luglio, ma finalmente è stata rivelata una data più precisa. Lo spin-off di Naruto debutterà il 18 luglio sul numero 33 di Weekly Shonen Jump di Shueisha. Oltre alla data, sono arrivate ulteriori informazioni sul progetto.

Sul sito ufficiale di Naruto è stato rivelato che il manga one-shot si intitolerà NARUTO Gaiden: Uzu no Naka no Tsumujikaze. L'uscita è prevista nel #33 di WSJ poiché questo numero celebrerà il 55° anniversario della rivista. Come omaggio, lo spin-off su Minato vanterà 55 pagine, alcune delle quali a colori e una cover speciale. Il manga seguirà la storia di un giovane Minato intento nella creazione di un nuovo jutsu. Presumibilmente assisteremo dunque al momento in cui il papà di Naruto creò il Rasengan.