Naruto: questo eccellente cosplay di Itachi Uchiha è pronto ad ipnotizzarvi

Masashi Kishimoto ha descritto in 72 volumi un mondo ricco di personaggi sfaccettati e affascinanti, molti dei quali sono entrati nell'immaginario collettivo. Dai protagonisti Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha a tanti altri, tra i personaggi più apprezzati c'è sicuramente Itachi Uchiha.

Il membro di Akatsuki è uno dei personaggi più affascinanti del mondo di Naruto ed è stato per lungo tempo un antagonista della storia, in particolare per Sasuke. La prima volta che fu presentato si recò a Konoha insieme al compagno Kisame Hoshigaki. Divenne subito iconico per i vestiti con la nuvola rossa e il cappello di paglia con i sonagli che indossava.

Quel travestimento di Itachi Uchiha è stato ripreso dal cosplayer Yuuji che con diversi set fotografici ha realizzato alla perfezione il cosplay di questo personaggio di Naruto. In basso potete vedere le foto in cui c'è il cosplay di Itachi e il ragazzo riesce a catturare per bene i dettagli del personaggio. Sfruttando anche qualche effetto creato con Adobe Photoshop, l'immagine assume contorni ancora più eterei e mistici.

