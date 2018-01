Naruto: ecco un cosplay di Orochimaru tanto perfetto quanto inquietante

Negli ultimi tempi, nonostante un'opera comesia ormai terminata sia in formato manga che anime, insorgono dalla Rete tantissimi cosplay dalla fattura davvero pregevole. Noi ogni volta vi segnaliamo quelli più interessanti e meglio realizzati, come dimostra un cosplay dedicato ache vi riportiamo in basso.

L'artista in questione, neanche a dirlo, è la celebre Sosenka. La cosplayer è nota, infatti, per dar vita ai travestimenti più disparati e dedicati perlopiù ai personaggi più amati degli anime che popolano l'immaginario collettivo. Da Dragon Ball a Naruto, l'artista ha già compiuto tantissimi lavori di incredibile qualità - per esempio vi avevamo già segnalato un cosplay perfetto e paurosamente bello come quello di lord Beerus di Dragon Ball Super.

Questa volta Sosenka celebra Orochimaru, inizialmente villain dell'opera di Masashi Kishimoto e allievo di Hiruzen Sarutobi (il terzo Hokage), nonché membro dei tre Ninja Supremi insieme a Jiraiya e Tsunade.

Il leader del Villaggio del Suono, che alla fine della prima serie dell'anime riesce a sedurre Sasuke e a convincerlo a perseguire la strada del male, è uno dei personaggi più sui generis di Naruto, sia per le azioni che lo vedono protagonista che per l'eccentrico character design.

Un tratteggio che viene riprodotto dalla cosplayer con grande maestria e dovizia di particolari. A voi piace il personaggio di Orochimaru? In caso contrario, questo cosplay così ben fatto potrebbe farvi cambiare idea.