Naruto: ecco la giornata tipo di Kishimoto durante la serializzazione del manga

I ritmi che il mercato dei manga impone ai suoi mangaka sono a dir poco distruttivi. È piuttosto risaputo, ma ad avvalorare questa idea emerge in Rete un vero e proprio reperto: la tabella di marcia giornaliera che Masashi Kishimoto, creatore di Naruto, adottava durante la serializzazione del manga su Weekly Shonen Jump.

L'immagine è stata diffusa online da Organic Dinosaur, l'insider sempre super aggiornato sul mondo di Naruto e Boruto, che ha anche tradotto le informazioni include nell'infografica che vi mostriamo in calce. Le informazioni provengono inoltre da Jump Ryu 2016: Kishimoto Edition, uno speciale booklet che all'interno presenta tanti retroscena e interviste su Naruto e sul suo creatore.

I ritmi produttivi di Naruto, inutile a dirlo, erano massacranti: quando era sotto consegna, il sensei era costretto a rimanere la bellezza di 19 ore al giorno chino sulla sua scrivania, per completare le tavole. Per quanto riguarda la preparazione del manoscritto (ovvero la realizzazione effettiva, tra disegni, sketch e quant'altro) di ciascun capitolo, Kishimoto spendeva circa l'80% della giornata a lavorare, dividendosi poi tra il 12.5% di sonno e l'8.3% per i pasti e la cura personale.

Passando alla preparazione dello storyboard, invece, i ritmi erano certamente più rilassati, ma ugualmente stressanti: il 58.3% della giornata veniva speso a lavorare, il 25% a dormire e il16.7% era dedicato sempre ai pasti e alla cura personale.

In totale, insomma, la settimana tipo di Kishimoto prevedeva il 57% del tempo impiegato nel disegnare le tavole di Naruto, il 29% invece consisteva nel pianificare l'opera insieme agli assistenti e all'editor, mentre soltanto il 14% del tempo totale poteva essere dedicato a se stesso.