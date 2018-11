Naruto: ecco una meravigliosa figure di Orochimaru e Manda

In arrivo sul mercato una splendida statuetta che raffigura il villain principale di Naruto, la prima serie creata da Masashi Kishimoto, Orochimaru, mentre cavalca il serpente che lo accompagna da sempre in battaglia, il gigantesco e terrificante Manda. Andiamo a illustrare di cosa si tratta.

Le figure da collezione sono un oggetto il cui fascino è irresistibile per qualunque fan, qualsiasi sia il franchise di cui è appassionato, e permettono davvero di toccare con mano i propri idoli in una maniera unica. E non sono solo i protagonisti ad attrarre l'attenzione dei collezionisti, visto che un villain, quando è ben scritto e funziona, ha tanto carisma da rivaleggiare tranquillamente con i personaggi principali.

In questa categoria rientra indubbiamente anche quello che è l'antagonista della prima serie creata da Masashi Kishimoto per Naruto, e cioè il potentissimo e viscido (letteralmente) Orochimaru. Il pericolo rappresentato dalla sua forza, oltre che la sua ossessione sia per il potere della Volpe a Nove Code che per gli occhi di Sasuke, hanno impresso a fuoco il suo ricordo in chiunque abbia letto tale opera. Ora, grazie ad una figure, è possibile averlo nella propria collezione in una delle sue forme più gloriose.

Come potete vedere voi stessi nell'immagine riportata in calce alla notizia, grazie a STR Studio, i fan potranno accaparrarsi quella che è una statuetta dall'incredibile livello di dettaglio, in scala 1:8, dell'altezza di 45 cm, per quelli che equivalgono a circa 345 euro. La raffigurazione ci mostra Orochimaru mentre sguaina la sua katana, cavalcando allo stesso tempo il suo fidato alleato Manda, il gigantesco serpente che è in grado di evocare per dargli man forte negli scontri (e che Sasuke erediterà nel corso del seguito, utilizzandolo per salvarsi da Deidara, ad esempio). La data di uscita è prevista per il 2019, anche se non si sa ancora nulla di una possibile distribuzione europea o italiana della figure in questione.

Che ne pensate? Vi piace come si presenta Orochimaru in compagna della sua evocazione caratteristica? O avreste preferito che fosse stato immortalato in un momento diverso nel corso di Naruto? Fatecelo sapere nei commenti!