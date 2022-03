Naruto, Eden e Star Wars tra i nuovi annunci Planet Manga

In attesa di Anteprima 367, Planet Manga ha svelato alcune delle novità che debutteranno nel corso delle prossime settimane. Tra le uscite più succulente, troviamo Naruto - Il film: La prigione insanguinata, Eden di Hiroki Endo e Star Wars - Leia, principessa di Alderaan.

Sui propri social network, l’etichetta di casa Panini Comics ha presentato diverse novità. Dopo Planet of the Fools, un’altra opera di Hiroki Endo arriva in Italia. Parliamo di Soft Metal Vampire, opera in cui l’umanità è terminata e il mondo è stato invaso da mostri. La sedicenne Mika, dopo essersi imbattuta nel giovane dhampir Alan, viene trascinata nel bel mezzo di una guerra con i lupi mannari. Sempre di Hiroki Endo, arriva l’edizione cartonata del capolavoro Eden: It’s an Endless World!.

Dopo le uscite Disney del 10 marzo di Panini Comics, debuttano i manga di due cult. Scritto da Hiroto Wata, arriva Stitch e il Samurai. In questa miniserie dallo humor irresistibile, il tenero alieno azzurro è protagonista di una avventura indimenticabile. Con il manga Star Wars – Leia, principessa di Alderaan, Claudia Gray e Haruichi esplorano il passato di uno dei personaggi più affascinanti della galassia lontana, lontana di George Lucas.

Eyeshield e Demon Slave debuttano con Planet Manga, per poi lasciare spazio a una serie di grande spessore. Ultimo annuncio della lista è Naruto – Il film: La prigione insanguinata. L’adattamento letterario del quinto film dell’opera di Masashi Kishimoto arriva finalmente nel nostro Paese. Un appuntamento imperdibile per i fan del biondo ninja di Konoha.