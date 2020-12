Naruto: l'edizione full color torna in edicola con La Gazzetta e Sorrisi e Canzoni!

La serie originale di Naruto, lanciata nel 1999 da Masashi Kishimoto e portata in Italia quattro anni dopo da Panini Comics, tornerà presto in edicola grazie a La Gazzetta dello Sport e TV Sorrisi e Canzoni. L'edizione proposta, tuttavia, non sarà quella classica in bianco e nero, bensì quella full color completa, con tutti e 72 i Volumi.

La notizia è stata riportata in prima battuta da Universo Fumetto ed è confermata dal sito ufficiale, dove si parla di 72 uscite settimanali al prezzo di €6,99 cadauna (€5,99 se si acquistano tutti i Volumi in blocco), a partire da gennaio 2021. L'edizione full color era stata proposta da Planet Manga anni fa e poi interrotta subito dopo la pubblicazione del Volume 54, corrispondente al tankobon numero 27. Questa nuova edizione, sempre curata da Panini Comics, dovrebbe invece avere un formato diverso, e coprire quindi tutta la storia.

Per i collezionisti si tratta di un'occasione imperdibile, visto che sarà finalmente possibile mettere le mani sull'edizione a colori completa. Il prezzo poi è assolutamente abbordabile, specie considerando che i Volumetti full color di Planet Manga (corrispondenti a metà Volume originale) sono acquistabili sul sito ufficiale per poco più di €3.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi rimandiamo alle migliori uscite del 2021 firmate Panini Comics.