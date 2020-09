Naruto: Emma Watson si trasforma in Sakura grazie a una fan art

Al momento Hollywood si sta lanciando sul mondo orientale per realizzare nuove trasposizioni cinematografiche oppure serie TV. E la scelta degli attori per produzioni importanti è delicata, come quella che sembra aver coinvolto Emily Rudd per Nami del ONE PIECE Live Action. Per Naruto invece al momento non ci sono trasposizioni in programma.

Ciò non vuol dire però che i fan se ne stanno con le mani in mano, bloccando la propria immaginazione. Un appassionato di Naruto, e anche ottimo illustratore, ha deciso di provare a fare una sorta di casting per Sakura Haruno. La ragazza con i capelli color ciliegia è uno dei perni del manga e anime di Naruto e finora l'abbiamo vista nella vita reale grazie ai numerosi cosplay di Sakura dedicati.

Il fan Cyruscloud ha però pensato che sarebbe interessante se Sakura avesse già un riferimento con un'attrice importante. La sua scelta è ricaduta su Emma Watson, nota per il suo ruolo come Hermione Granger in Harry Potter. L'ex strega che oramai si è dedicata ad altri film e progetti, staccandosi dal ruolo precedente, diventa nella fanart in basso la nuova Sakura Haruno.

Pensate che la modella e attrice possa interpretare il ruolo di Sakura se in futuro fosse annunciato il live action di Naruto?