E se Naruto entrasse nel mondo Pokémon? Una divertente fan art dà la risposta

Naruto è uno degli anime più famosi al mondo. L'opera di Masashi Kishimoto ha contribuito notevolmente, insieme agli altri big contemporanei del settore ONE PIECE e Bleach, a riportare la febbre degli anime e dei manga in tutto il mondo. Adesso è disponibile su Amazon Prime Video completamente in italiano, come andò in onda in TV in Italia.

Quindi, chi ha deciso di affrontare nuovamente la serie dall'inizio, ha rivisto Naruto ancora studente dell'accademia, desideroso di diventare un ninja e intraprendere una strada che l'avrebbe portato a diventare uno degli Hokage di Konoha. Ormai la storia del ninja biondo è fin troppo familiare, così un disegnatore ha deciso di cambiarla un pochino. Come? Trasportando Naruto e gli altri nel mondo Pokémon.

Nell'illustrazione condivisa da Marcosfill, Naruto, Sasuke e Sakura diventano allenatori di Pokémon e vestono tute simili a quelle dei loro panni originali. Con sé non possono mancare delle creature tascabili, ecco così un piccolo Gamabunta che affianca il protagonista, una piccola Katsuyu che invece viaggerà in compagnia di Sakura e infine un piccolo Manda che sarà compagno di Sasuke. Pokéball alla mano, anche in questo universo cercheranno di diventare i migliori.

Invece in un'altra illustrazione, la famiglia Uchiha incontra Spy x Family.