Naruto: l'epico scontro tra Naruto e Sasuke prende forma in uno splendido diorama

La prima parte di Naruto è ricca di sfide e combattimenti intensi, dai faccia a faccia durante l’esame per diventare chunin fino all’iconica battaglia tra il protagonista e Sasuke, spesso annoverata tra i migliori momenti dell’intera opera nata dalla mente e dalla matita di Masashi Kishimoto.

Giungere ad un climax del genere, manifestando gli insegnamenti acquisiti dagli allenamenti con i Sannin Jiraiya e Orochimaru, in un luogo poetico e centrale nel passato di quel mondo come la Valle dell'Epilogo, ha dato vita ad uno dei confronti indimenticabili della serie, che lo studio Trieagles ha voluto ricordare realizzando lo splendido diorama che potete vedere nel post in calce.

Per un’altezza di circa 31 centimetri il prodotto rappresenta l’impatto tra il Rasengan di Naruto e il Mille Falchi di Sasuke, con Uzumaki avvolto nel chakra della Volpe a Nove Code, e l'Uchiha trasformato dal Segno Maledetto. La cura per i dettagli adottata da questi artisti è straordinaria, e la possibilità di attivare dei led presenti sui rispettivi attacchi illumina anche l’illustrazione delle due gigantesche statue, di Hashirama e Madara, che sovrastano la valle. L’uscita della statua è prevista per la fine del 2022, ma è già possibile pre ordinarla sullo store dello studio a 740 euro.

Per concludere vi lasciamo ad una recente discussione della community riguardo le incongruenze narrative di Naruto, e ricordiamo che un fan ha ricreato la Valle dell'Epilogo su Minecraft.