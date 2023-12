Naruto, i nuovi episodi sono stati cancellati? L'assenza di novità fa scattare l'allarme

Il 3 ottobre del 2002 sulle televisioni giapponesi faceva il suo debutto l'anime di Naruto. Le celebrazioni per il ventesimo anniversario della serie targata Studio Pierrot hanno portato a grandiose novità, una su tutte il one-shot prequel su Minato Namikaze, ma non al più grande e atteso progetto.

Torniamo indietro a settembre 2023, mese in cui sarebbero dovuti uscire i nuovi episodi di Naruto. Si tratta di una produzione originale di Studio Pierrot che avrebbe riportato l'anime su schermo, peraltro riunendolo agli altri due Big 3, per raccontare delle storie inedite sul Team 7 composto da Naruto Uzumaki, Sakura Haruno e Sasuke Uchiha, e capitanato da Kakashi Hatake.

Pochi giorni prima dell'esordio, i nuovi episodi di Naruto sono stati rinviati a causa di problemi di produzione interni a Studio Pierrot. Sono passati oltre tre mesi dalla notizia del rinvio, ma a oggi la situazione non è ancora mutata. I fan cominciano ad allarmarsi, che il progetto sia stato cancellato?

La community di appassionati attendeva novità sui nuovi episodi di Naruto al Jump Festa 2024. Tuttavia, anche durante questa importante manifestazione non si è fatto minimamente cenno all'anime di Naruto. Difficilmente la situazione potrà sbloccarsi nel prossimo periodo, con Studio Pierrot che a gennaio 2024 sarà impegnato con il debutto di Kingdom Stagione 5 e poi successivamente con la parte 3 di Bleach: Thousand-Year Blood War.

Il progetto prevedeva quattro nuovi episodi per Naruto in occasione dei vent'anni dell'anime. Quando e se le puntate faranno il loro esordio, saranno già trascorsi due anni da quei festeggiamenti. A questo punto gli scenari potrebbero essere due. Studio Pierrot potrebbe aver cancellato il progetto – considerando anche che la produzione di solamente 4 episodi non avrebbe dovuto richiedere chissà quali risorse – oppure aver rilanciato in grande. E se fossimo in attesa dei 25 anni di Naruto per un remake completo?