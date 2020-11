Naruto: in quale episodio Kakashi mostra il suo volto? Ricordiamo questo evento epico

Kakashi Hatake è uno dei personaggi più intriganti e potenti dell'intero franchise di Masashi Kishimoto. Tuttavia, sin dal suo debutto il ninja copiatore nasconde un grande mistero: le reali sembianze del suo volto. In quale episodio di Naruto si rivela?

Uno dei più grandi segreti dell'opera di Kishimoto è il vero volto di Kakashi. Sin dalla sua prima apparizione il ninja copiatore si è sempre nascosto sotto una maschera che copre la parte inferiore del viso. Questo mistero ha alimentato i dubbi dei fan, i quali hanno sempre provato a immaginare cosa potesse nascondersi sotto la maschera del futuro Sesto Hokage. Tuttavia, in un episodio dell'anime Kakashi mostra il suo viso. Ricordate le sue sembianze?

Un intero episodio della serie animata è stato dedicato a questo grande mistero. Nell'episodio 101 di Naruto, i tre apprendisti del ninja copiatore hanno provato in tutti i modi a scoprire il suo volto. Tuttavia, questi tentativi sono falliti miseramente e il viso di Kakashi è rimasto avvolto dal suo alone di mistero.

È solamente nell'episodio 469 di Naruto Shippuden che gli appassionati hanno scoperto le sue reali sembianze. In quella puntata Kakashi ha rivelato la sua vera faccia non una, ma ben due volte. La prima mentre utilizzava un travestimento, la seconda mentre si nascondeva dai suoi ragazzi.



Questo avvenimento memorabile è recentemente tornato a infiammare l'utenza di Reddit grazie a un post creato da Daniel Perez Asai. L'utente ha condiviso la videoclip in questione, scatenando una serie di giudizi sull'aspetto di Kakashi. E voi come lo preferite? Con o senza maschera? Ricordiamo, inoltre, un altro mitico avvenimento: quando Sasuke sbloccò lo Sharingan Ipnotico Eterno in Naruto. La Tecnica dell'Erotismo è più potente che mai in questo cosplay di Naruto.