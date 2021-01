Naruto eremita come non l'avete mai visto in un cosplay comico e low cost

Ormai abbiamo visto Naruto, protagonista di due serie anime, un manga, tanti film e anche alcuni spin-off e sequel, declinato in tutte le salse. Che sia sotto forma di statuetta o di fan art, ma anche di cosplay, gli appassionati del mondo ninja di Masashi Kishimoto hanno proposto tante versioni del personaggio anche unendolo ad altri universi.

Il famosissimo LowCostCosplay ha deciso di metterci però del suo e mostrare al mondo come lui vede il protagonista di Naruto Shippuden. La genialità di questo ragazzo si è già espressa più volte, come abbiamo visto col cosplay di Gon da Hunter x Hunter e da quello molto provocatorio dei Saibaman di Dragon Ball Z.

Stavolta è il turno del ninja biondo diventare il protagonista di un cosplay comico e a basso costo. In basso, vediamo il Lonelyman in azione che ci mostra la sua versione di Naruto in modalità eremita. Risparmiando sulle lenti a contatto, il cosplay lowcost di Naruto ci propone due uova sode per imitare gli occhi arancioni e le pupille allungate. Non va naturalmente messo da parte il lavoro fatto al coprifronte che riporta invece il simbolo di Konoha in un modo un po' diverso.

L'esito è stato accolto positivamente dai fan di Naruto e per festeggiare il cosplayer ha deciso di mangiare l'uovo sodo, terminando il proprio cosplay, nella seconda foto.