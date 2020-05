Naruto: l'ex pornostar Kaho Shibuya realizza un procace video cosplay di Tsunade

Ammettiamolo, è difficile restare insensibili al grosso fascino di Tsunade. L'Hokage che abbiamo conosciuto durante la storia di Naruto, uno dei più presenti nei capitoli del manga, sin dalla sua presentazione ha conquistato tanti lettori, suscitando poi la creazione di dojinshi di un certo genere sul personaggio.

Tra i ninja di Naruto è riconosciuta per la sua abilità ma anche per il fisico, aiutato dal Byakugo che la tiene giovanile e non con la parvenza di una cinquantenne, e in particolare per il prosperoso seno. Grazie a Jiraiya sappiamo che il seno di Tsunade è di 106 centimetri, una misura non facile da riprodurre di certo nella vita reale e pertanto le cosplayer sono messe a dura prova se non vogliono utilizzare trucchetti di vario genere.

All'ex pornostar ora cosplayer Shibuya Kaho però il compito può riuscire piuttosto facile. La modella ha condiviso negli scorsi giorni un cosplay di Tsunade dove non fa fatica nel mettere in mostra il suo armamentario. Con le sue misure naturali (93-60-90) e la coppa K di reggiseno, è di certo tra le modelle più abbondanti e che possono permettersi di provare a impersonare Tsunade. In basso potete osservare il tweet col breve video di cosplay dove Shibuya indossa il classico vestito grigio con cappotto verde di Tsunade. Cosa ne dite di questo cosplay ispirato a uno dei personaggi più famosi del mondo di Naruto?

Oltre Tsunade, la cosplayer ci presentò una sexy Uraraka ma anche la pornostar Papico di Gigant.