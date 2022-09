Naruto: la famiglia Uzumaki torna unita nell'artwork originale di Masashi Kishimoto

Nel 2022 Naruto festeggia il ventesimo anniversario dalla prima messa in onda della serie anime prodotta da Studio Pierrot. Ma questo non è l’unico grande evento in vista per il franchise di Masashi Kishimoto. Nelle prossime settimane si sarebbe dovuto tenere uno show teatrale, che l’autore del manga ha celebrato attraverso uno sketch originale.

Il Giappone stava per accogliere il Live Spectacle NARUTO – Ninkai Taisen, Kaisen (Shinobi World War, Outbreaks), commedia teatrale che però è stata annullata a causa del dilagarsi di un’epidemia di coronavirus tra il cast. Le dodici esibizioni previste a Tokyo tra il 17 e il 15 settembre 2022 sono tutte state cancellate.

L’annullamento delle date non ha però fermato Masashi Kishimoto, il quale ha realizzato uno speciale sketch originale in cui ringrazia i fan per lo stage play. L’artwork da lui disegnato, che trovate nel tweet in calce all’articolo, ritrae la famiglia Uzumaki. Naruto, al centro dell’illustrazione, ritrova i suoi genitori, Minato a destra, e Kushina a sinistra. In Boruto è Naruto a essere ora padre. Come se la sta cavando secondo la vostra opinione?

A lungo, Naruto non ha mai saputo nulla sull’identità di sua madre e suo padre, i quali morirono per lui e per l’intero Villaggio della Foglia quando lui aveva ancora poche ore di vita. Finalmente, nell’immagine di Kishimoto, Naruto può finalmente sorridere al fianco di sua mamma Kushina e suo padre Minato.