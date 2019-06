Naruto: una fan fa da cosplayer per la tecnica seducente

Durante la sua carriera da ninja, Naruto ha imparato un gran numero di tecniche e mosse di arti marziali, mentre tentava la scalata al ruolo di Hokage del Villaggio della Foglia. Una delle più celebri è indubbiamente il Rasengan, la sfera di chakra che ha colpito tanti suoi nemici nel corso della serie.

Una fan ha però deciso di riportare in vita una delle tecniche meno utilizzate da Naruto, nonostante sia stata una delle prime a comparire per mano del ninja biondo nella serie manga e anime. Stiamo parlando della Tecnica Seducente, che Naruto ha utilizzato all'Accademia contro Iruka ma anche, in versione maschile, nello scontro mortale contro Kaguya Otsutsuki.

La ragazza che potete vedere in calce ha deciso di mostrare una versione vestita di tale jutsu in due foto diverse: nella prima Azura Cosplay prova ad utilizzare la tecnica della moltiplicazione del corpo, mentre nella seconda tiene in mano il famoso portamonete di Naruto, Gama-chan. In entrambe, la ragazza indossa la storica giacca arancione di Naruto che apparì per la prima volta in Naruto Shippuden. Indubbiamente, molti fan speravano di vedere la cosplayer con la tecnica originale completa di nuvolette.

La tecnica di Naruto ha funzionato contro un gran numero di avversari, a partire da Iruka e Kakashi, passando per Ebisu e arrivando poi a Jiraiya, il sensei dei rospi che sicuramente è quello che ha apprezzato di più la fantasia del ragazzo. Intanto, sta per arrivare in scena Song of Akatsuki, spettacolo professionale sul mondo dei ninja.