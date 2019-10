Naruto: un fan ha deciso di immaginare Shikamaru come un membro del clan Uchiha

Il mondo creato da Masashi Kishimoto venti anni or sono è ricco di tecniche particolari, tra ninjutsu, taijutsu, genjutsu e i famosissimi dojutsu. Le arti oculari di Naruto più famose sono sicuramente lo Sharingan e il Byakugan, i due occhi derivanti dalle mutazioni genetiche del Rinnegan. Ma come sarebbe lo Sharingan applicato a Shikamaru?

La fan vitoriartss ha spulciato gli episodi di Naruto: Shippuden alla ricerca di alcuni primi piani di Shikamaru Nara, uno dei personaggi più amati della serie. Ha deciso poi di lavorarci sopra per rendere il manipolatore delle ombre di Konoha un vero e proprio Uchiha applicando lo Sharingan sui suoi occhi. Il risultato è quello che potete vedere in calce, con le quattro immagini che mostrano questa variazione. Cosa ne pensate di questa particolare unione di clan?

Naruto è un manga nato dal genio di Masashi Kishimoto e pubblicato a partire da settembre 1999 fino a novembre 2014 su Weekly Shonen Jump. La serie è diventata velocemente un successo strepitoso, con 72 volumi prodotti e le cui vendite lo fanno attestare tra i manga più venduti di sempre. La storia ha dato vita a diversi prodotti come light novel e anime. Questi ultimi si sono divisi nelle due serie Naruto e Naruto: Shippuden, mentre poi il mondo è andato avanti con storie come Boruto: Naruto Next Generations.