Naruto: i fan hanno eletto lo scontro migliore dell'opera, il risultato è sorprendente

Naruto è tra i più grandi battle shonen di sempre, tanto da essersi guadagnato il titolo di membro dei Big 3 di Weekly Shonen Jump al fianco di ONE PIECE e Bleach. Ma quale è il migliore scontro andato in scena in Naruto? I fan hanno avuto modo di decretare la loro battaglia preferita.

A metà marzo il sondaggio globale Narutop99 aveva proposto una nuova votazione. Ai fan era stato chiesto di votare lo scontro migliore di Naruto e a distanza di quasi un mese è arrivato il risultato del sondaggio.

Ad essere stato eletto come scontro migliore di Naruto dai fan della serie è stato un combattimento totalmente inaspettato, da sempre sottovalutato ma che a quanto pare è infine riuscito a convincere gli appassionati. Questa è la classifica dalla seconda posizione, fino alla decima:

Naruto Uzumaki contro Sasuke Uchiha

Rock Lee contro Gaara

Kakashi Hatake contro Obito Uchiha

Naruto Uzumaki contro il dolore

Sasuke Uchiha contro Itachi Uchiha

Potrebbe Guy contro Madara Uchiha

Minato Namikaze contro L'uomo mascherato

Neji Hyuga contro Kidomaru

Sasuke Uchiha contro Deidara

A grandissima sorpresa, a essere stato decretato scontro migliore di Naruto è il combattimento tra Sakura e la vecchia Chiyo contro Sasori, il marionettista di Alba. Questa battaglia epica non ha solamente dimostrato la crescita di Sakura Haruno, ma ha anche permesso alla kunoichi, per una volta, di superare i compagni di squadra Naruto e Sasuke. I risultati del sondaggio sono stati presentati attraverso un filmato promozionale, ma vi ricordiamo che questa classifica potrebbe subire mutamenti con i nuovi episodi di Naruto in arrivo per il 20° anniversario dell'anime.