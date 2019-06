Naruto, un fan si immagina Keanu Reeves nei panni di Itachi Uchiha

In questi giorni è veramente difficile riuscire a misurare il successo che sta avendo Keanu Reeves per il web. Complice la sua presenza all'E3 durante la conferenza di Microsoft, l'attore, beniamino dei più per le sue opere benefiche e filantropiche, Reeves è ora protagonista anche di un fan-cast di Naruto.

Dopo il terzo capitolo di John Wick, che ha portato nuovamente Reeves sotto i riflettori della settima arte, qualcuno su Reddit si è divertito a immaginarlo nei panni di Itachi per un eventuale live action di Naruto. Ovviamente parliamo di qualcosa di estremamente amatoriale, dato che l'immagine non ha fatto altro che aggiungere il cappotto e il bavero che copre il collo del ninja al volto di Keanu Reeves mostrato in Cyberpunk 2077.



Con la mantella del clan di Akatsuki indosso, Reeves condivide la stessa statura di Itachi Uchiha e si ritrova anche ad avere gli stessi occhi fortemente rossi, colore del sangue. Con i suoi capelli lunghi sicuramente il look ne beneficia e allo stesso tempo sembra che lo Sharingan si adatti benissimo al personaggio di Reeves. C'è da vedere se adesso il resto dei fan apprezzeranno questo accostamento tra l'amatissimo attore protagonista di Matrix e il fratello di Sasuke Uchiha.