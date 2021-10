Naruto: un fan immagina Rock Lee nella realtà grazie all'intelligenza artificiale

Non è facile dimenticare un'opera come Naruto, una serie che ha contribuito a diffondere ancor di più l'animazione giapponese e la cultura manga oltreoceano. Masashi Kishimoto ha infatti ideato una storia entusiasmante, ricca di colpi di scena, e numerosi personaggi tutti variegati e diversi tra loro.

Tra i ninja più particolari dell'intero franchise spiccano sicuramente il maestro Gai e il suo allievo Rock Lee. La loro peculiarità consiste proprio nell'incapacità di saper utilizzare i ninjutsu, motivo per cui entrambi hanno nel tempo affinato le arti marziali e il combattimento corpo a corpo. Questo ha inevitabilmente promosso una notevole stima da parte della community nei riguardi del giovane ninja, tant'è che qualcuno ha persino tentato di emulare l'allenamento di Rock Lee.

Ma non è tutto dal momento che il membro del Team Gai rappresenta anche una porzione della sfera comica della serie come attestano le numerose illustrazioni a lui dedicate, su tutte questa fan-art con i personaggi di Naruto con il volto di Rock Lee. Ad ogni modo, l'artista Crayon Deathnote ha voluto dedicare una rappresentazione grafica ancor più originale al celebre personaggio, il tutto sfruttando l'intelligenza artificiale grazie al programma artbreeder. Così, dunque, l'autore dell'illustrazione è riuscito a ricostruire il possibile aspetto nella realtà proprio del ninja, risultato che potete recuperare in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa ricostruzione grazia all'AI? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.