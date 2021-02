Naruto: un fan ha imparato il giapponese guardando tutto l'anime in lingua originale

Apprendere divertendosi è il desiderio di ogni studente durante il suo percorso scolastico, d'altronde quante volte abbiamo immaginato di studiare le lingue guardando le nostre serie animate preferite? A quanto pare, un appassionato di Naruto è riuscito in questa impresa, documentando il tutto con un filmato pubblicato in rete.

La serie animata di Naruto è stata doppiata e sottotitolata in tutto il mondo, ma nessuna versione potrà mai superare l'enfasi di quella originale. Tenendo questo a mente, un fan di Naruto ha imparato la lingua giapponese unicamente guardando l'anime tratto dall'opera di Masashi Kishimoto.



Questa folle impresa è stata documentata attraverso un video pubblicato su YouTube. L'utente Xiaomanyc ha deciso di mettersi alla prova guardando per ben dieci ore di fila l'intera prima stagione della serie animata di Naruto con il doppiaggio originale.



"Oggi ho deciso di provare a imparare a parlare giapponese guardando la prima stagione di Naruto in giapponese in un solo giorno, 10 ore continue, senza sottotitoli in inglese", ha affermato nel filmato. "L'idea è: quanto giapponese posso imparare immergendomi completamente nel giapponese privandomi della lingua inglese? Imparerei come farebbe un bambino".



"So che c'è un grande dibattito sulla possibilità d'imparare il giapponese guardando gli anime, e in questo video scopriremo se è possibile. È un esperimento folle, che non mi aspetto riesca, ma penso che i risultati saranno interessanti".



Al termine delle 10 ore Xiaomanyc ha sconsigliato questo metodo di apprendimento alle persone che non hanno precedente esperienza con la lingua. Al contrario, se vi trovate a un livello principiante o intermedio, guardare un'anime nel doppiaggio originale potrebbe aiutarvi. Naruto diventa Jonin in questa fan-art. Osserviamo come sarebbe Naruto disegnato con lo stile di nove anime.