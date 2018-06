Naruto: un fan ha notato un easter egg su Haku nei capitoli finali del manga

Avevate mai notato un Easter Egg presente nella parte finale del manga di Naruto, celebre opera di Masashi Kishimoto riadattata in anime dallo Studio Pierrot? Stiamo parlando di un riferimento che riguarda il personaggio di Haku, ninja del Villaggio della Nebbia che possiede l'abilità innata del ghiaccio.

I fan di Naruto, si sa, non si fermano di certo alla conclusione del manga. Infatti, nonostante siano passati oltre tre anni dal termine delle vicende del prode ninja della Foglia, continuano spuntare interessanti teorie riguardanti i personaggi presenti nel manga ideato dal grande Masashi Kishimoto.

In particolare, avevate mai fatto caso a un Easter Egg che riguarda il personaggio di Haku?? Il dettaglio è presente in una pagina del manga ed è stato notato da un utente di Reddit di nome Kitsune Cian. Le vignette mostrano Naruto che combatte contro Tobi/Obito e ritraggono il protagonista in una spettacolare splash page mentre sferra un pugno al suo nemico, distruggendo la maschera che porta in volto. L'omaggio riguarda il colpo che Naruto riserva ad Haku, molti capitoli e volumi addietro, durante una delle sue prime avventure come shinobi.

Nella saga del "Paese delle Onde" (uno dei primi archi narrativi del manga), Naruto aveva già sferrato un pugno simile all'aiutante di Zabuza. Nel corso dello scontro, infatti, Kishimoto aveva illustrato una scena molto somigliante a quella che vi abbiamo segnalato: l'azione è infatti costruita su due pagine divise in tre vignette raffiguranti la stessa esecuzione, ma vista da prospettive diverse.



Questo stesso 'espediente' di regia è stato poi utilizzato dall'autore di Naruto molto tempo dopo, in occasione dello scontro finale tra l'eroe e Obito: un nostalgico e piacevole omaggio, insomma, a una delle sue prime tavole. Che ne pensate di questo Easter Egg? Voi l'avevate già notato?