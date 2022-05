Naruto: un fan rende omaggio all'opera chiamando suo figlio come il Settimo Hokage

Naruto è certamente tra le opere più importanti di sempre, come dimostrano anche gli ultimi dati finanziari di TV Tokyo. La filosofia del protagonista dell'opera scritta da Masashi Kishimoto ha ispirato milioni di appassionati, tra cui anche un grandissimo fan che ha reso tributo al Settimo Hokage in un modo a dir poco folle.

Naruto non ha solamente ispirato colui che ha dato vita alla collaborazione tra Naruto e Jordan, ma anche numerosi appassionati che come lui combattono quotidianamente. A volte, però, l'amore supera persino la ragione.

In rete, sta diventando virale un tale di nome Jamesey Bolivar Maribojo, un 29enne originario delle Filippine, che ha fatto scalpore per il nome che ha attribuito a suo figlio. Sulla carta d'identità del bambino, nato nel giugno del 2020, gli è stato attribuito il nome completo di Naruto Uzumaki Namikaze P. Maribojo.

In una recente intervista, il padre ha rivelato il motivo che lo ha spinto a un simile gesto. Per Maribojo, grande fan sin dagli esordi della serie anime, la storia di Naruto è sempre stata di grande ispirazione. Quando si è separato dalla mamma del futuro nascituro, ha deciso di chiamarlo proprio come l'eroe shonen creato da Masashi Kishimoto.

L'uomo, ha poi spiegato che questa decisione ha fatto arrabbiare la sua famiglia, contraria a questo gesto, e che ha già deciso il nome di un suo eventuale secondo figlio. Il bambino, prenderà il nome di Sasuke Uchiha.