Naruto: un fan ricorda la miglior scena di Gai e l'apice del taijutsu nel manga

Nella sua lunga pubblicazione, durata 700 capitoli e 72 volumi, Naruto ha regalato al mondo degli anime e dei manga diverse scene diventate classiche. L'epicità della prima battaglia con Zabuza, il torneo dei chunin con scontri storici come quello tra Rock Lee e Gaara, l'inseguimento di Sasuke, la battaglia con Pain e tanti altri.

Il manga non è sicuramente riuscito a tenere altissima la qualità fino alla fine ma anche negli ultimi volumi Masashi Kishimoto ha realizzato diverse splendide scene rimaste nella storia. Una di queste è relativa a Maito Gai, maestro di Rock Lee e uno dei più forti utilizzatori di taijutsu nel mondo di Naruto. Le sue arti marziali raggiungono l'apice quando sfrutta il potere delle otto porte del chakra e in particolare sbloccando l'ultima.

Un fan di Naruto ha chiesto sul subReddit dedicato chi si ricordasse del momento in cui Gai capisce che solo il taijutsu può avere una possibilità di bloccare l'avanzata di Madara Uchiha durante la Quarta Grande Guerra Ninja. Il sorrisetto del maestro è diventato virale come potete vedere in basso, con oltre 10.000 upvote in un giorno.

Come ricorderete, dopo poche vignette Maito Gai utilizza le otto porte del chakra senza lesinarsi e pronto a gettare via la sua vita pur di rallentare o uccidere Madara. Passiamo dalla fine all'inizio del manga, con una statuetta di Naruto che ci ricorda com'era quando ancora ufficialmente non aveva superato l'esame dell'accademia per diventare un ninja.