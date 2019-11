Naruto: i fan ricordano i momenti migliori tra Kakashi e Guy

L'opera di Masashi Kishimoto ha avuto un impatto importante nel mondo degli anime, diventando fin da subito una delle opere più amate dai fan dell'animazione giapponese. Tra cosplay di personaggi di Naruto e video fan made, gli appassionati hanno sempre mostrato tutto il loro attaccamento alla serie, anche grazie a personaggi come Kakashi e Guy.

Sono proprio loro due i protagonisti di questa news, in particolare il loro rapporto di amicizia e di sana rivalità, culminato nella scena che l'account di Twitter @hatakefox ha voluto ricordare. Come potete vedere dalle immagini presenti in calce alla notizia ci riferiamo al momento andato in onda durate l'arco narrativo di Konoha Shinden, quando l'ex maestro di Naruto, Sasuke e Sakura cerca di aiutare Guy a riprendersi dalle sue ferite, portandolo in diverse sorgenti termali.

I due personaggi sono cambiati molto rispetto alla loro prima apparizione nella serie animata, in cui la loro rivalità veniva usata per alleggerire la tensione delle puntate, mostrando un Kakashi completamente indifferente alle sfide del suo rivale. Così mentre il seguito di Naruto sviluppa i viaggi nel tempo, i fan dell'opera principale del mangaka giapponese sono ancora rimasti colpiti dai primi personaggi usciti dalla sua penna, che si dimostrano ancora una volta una componente essenziale del suo successo.