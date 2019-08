Naruto: un fan ricrea l'Arte del Fuoco in un divertente video

Spesso la passione per gli anime e i manga si affaccia in tenera età, e durante la crescita si rivela un alleato importante che permette di identificarci con determinati personaggi e svilupparci insieme a loro, man mano che la nostra opera preferita prosegue negli anni. Un fan di Naruto ha provato a replicare una tecnica Ninja con successo...forse.

L'appassionato ha realizzato un filmato divertente che poi ha condiviso su reddit, tramite il nome utente Lapras96. All'interno del video il ragazzo simula il gesto delle mani per richiamare la celebre tecnica di Naruto, che gli consentirà poi di accendere il fuoco del suo camino. Insomma, un utilizzo sicuramente pratico di un simile potere.

L'Arte del Fuoco non è assolutamente uno degli attacchi più temibili utilizzati dai Ninja, tuttavia è una buona opzione per scagliare un rapido colpo che colpisca ad ampio raggio. L'Arte del Fuoco è tra le prime tecniche che ci vengono presentate in Naruto, e il movimento delle mani per richiamare l'attacco è successivamente diventato un cult all'interno del fandom.

Questo tipo di chakra è comune tra i Ninja del Villaggio della Foglia e nel Paese del Fuoco, in particolare il clan Uciha e il clan Sarutobi ne possiedono una grande padronanza. La forma più alta dell'Arte del Fuoco è l'Amaterasu, utilizzabile unicamente da chi ha sviluppato lo Sharingan Ipnotico.

