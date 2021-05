Naruto: un fan ricrea la lama di chakra del maestro Asuma, il video diventa virale

Naruto si è ormai conclusa diversi anni fa, e nonostante il sequel Boruto abbia in qualche modo continuato la storia iniziata nel 1999 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, la prima serie originale, creata da Masashi Kishimoto, continua a rimanere la preferita tra gli appassionati, uno dei quali ha ricreato la caratteristica lama di chakra di Asuma.

Nel vasto mondo dei ninja presentatoci dal mangaka sono presenti molte abilità, che contraddistinguono ciascun combattente, e se dovessimo fare una distinzione netta potremmo considerare chi si serve delle tecniche legate al chakra, chi fa affidamento su particolari armi, come lame, kunai e shuriken, e chi, come Rock Lee, tende a perfezionare le sue abilità fisiche. Escludendo l'ultima categoria, c'è un personaggio in particolare che ha mostrato più volte un perfetto connubio tra le prime due, e si tratta di Asuma Sarutobi.

Figlio del Terzo Hokage, e maestro del Team costituito da Ino, Shikamaru e Choji, Asuma è considerato un importante Jonin all'interno del Villaggio della Foglia, e per onorare la sua memoria il fan @Yellowgooseforge ha condiviso su Reddit il video che trovate in calce, dove mostra tutto il procedimento svolto per ricreare la lama di chakra del ninja.

