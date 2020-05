Naruto: un fan ricrea la morte di Jiraiya in Minecraft

La morte di Jiraiya è ancora oggi uno degli avvenimenti più sentiti dai fan del manga e anime Naruto. In quel del Villaggio della Pioggia, nella battaglia contro Pain uno dei personaggi più amati perì dopo aver scoperto il segreto del nemico. Una volta affidato a Fukasaku il messaggio, Jiraiya si abbandonò all'ultimo colpo di Pain.

Il suo corpo sprofondò quindi nel profondo mare del Villaggio della Pioggia e in Naruto mai più abbiamo visto quel personaggio. Neanche Kabuto Yakushi, nella sua continua ricerca del DNA dei guerrieri ninja più valorosi e potenti del mondo, riuscì a ottenere quello di Jiraiya. Un fan di Naruto però sembra esserci riuscito, o almeno l'ha trovato nel mondo di Minecraft.

Il fan Arnas890 ha condiviso su Reddit la foto che potete vedere in basso, tratta da un mondo del videogioco Minecraft dove vive una versione di Jiraiya. Sott'acqua c'è il ninja dai capelli bianchi che abbiamo visto per lungo tempo in Naruto. La foto è diventata velocemente virale sia nella sezione dedicata a Naruto che in altre.

Nel corso della storia, Jiraiya ha ricevuto tanti omaggi dai cosplay dei fan, ma anche da realizzazioni professionali come questa statuetta di Jiraiya in modalità Eremitica dal costo di ben 800 dollari.