Naruto: Una fan ha ricreato Kurama con il body paint

I vari cosplay dedicati a Naruto stanno diventando sempre più originali: una fan ha infatti deciso di ricreare il design di Kurama, la famosa volpe a nove code della serie, utilizzando la tecnica del body painting.

Kurama è un elemento importante della storia scritta e disegnata da Masashi Kishimoto, parte delle vicende di Naruto fin dal primo volume. L'artista spagnola @yaizaperez ha quindi deciso di condividere su Instagram il post che trovate in calce alla notizia: si tratta delle foto che la ritraggono nei panni di Kurama, personaggio che ha ricreato utilizzando la tecnica di body paint. Le immagini hanno riscosso un discreto successo, con quasi mille Mi Piace e numerosi commenti in cui gli utenti si complimentano per il cosplay. Insieme alle foto è presente un video che permette di vedere l'artista in azione, mentre la descrizione del post rivela cosa è stato usato per il body paint. Come sapete, i personaggi nati dalla mente del mangaka giapponese sono i protagonisti anche delle vicende di Boruto, opera sequel in cui è presente anche Kurama.

Se volete rivedere in azione Naruto, Sasuke, Sakura e gli altri, vi ricordiamo che a partire dallo scorso febbraio sono presenti su Crunchyroll le puntate dell'anime di Naruto.