Naruto: un fan ha ricreato la Valle dell'Epilogo su Minecraft

La Valle dell'Epilogo è il teatro di alcuni dei migliori combattimenti di Naruto. Oltre al leggendario scontro tra Hashirama Senju e Madara Uchiha, questo luogo ha visto Naruto scontrarsi per ben due volte con il suo amico/rivale Sasuke.

Un grande appassionato di Naruto ha deciso di onorare la Valle dell'Epilogo ricreandola su Minecraft, popolare videogioco disponibile su PC e console. L'utente Learning's Misadventures ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video in cui dimostra le proprie capacità di costruzione, oltre che illustrare agli spettatori i vari passaggi della creazione.

L'impressionante e complessa build permette ai fan di ammirare le gigantesche statue di Hashirama e Madara da una nuova prospettiva. L'utente ha ricreato i due modelli prestando attenzione ai più piccoli particolari: dai dettagli di mani e piedi, fino alle ombreggiature e ai volti. Il risultato è impressionante. E voi che ne pensate del suo lavoro?

Per i pochi che non dovessero conoscere questa iconica ambientazione, la Valle dell'Epilogo è il luogo in cui Hashirama e Madara si sono sfidati per il controllo di Konoha. La valle è stata costruita da una diga formata da una delle tecniche del Primo Hokage, mentre le due statue sono state erette in seguito come simbolo dello scontro. Hashirama veglia il lato della cascata che porta al Paese del Fuoco, mentre Madara si pone dinanzi al Paese del Suono, come a simboleggiare il tradimento del villaggio.