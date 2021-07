Naruto: una fan riporta in vita il potente Jiraiya con uno splendido cosplay

Una delle scene più toccanti dell'intera serie di Naruto è indubbiamente la morte di Jiraiya. Ninja estremamente potente, figura fondamentale nell'opera di Kishimoto, che ha iniziato il suo cammino come Sannin grazie agli insegnamenti del Terzo Hokage, e che si è dimostrato un mentore altrettanto capace nei confronti del protagonista.

La morte di Jiraiya contro il suo allievo, Pain dell'Akatsuki, ha sconvolto molti lettori e appassionati della serie, e nonostante la presenza di episodi filler, l’eremita porcello, autore de La Leggenda dei Ninja Coraggiosi, firmato in realtà dallo scrittore Akira Higashiyama, non è mai effettivamente tornato. È riapparso brevemente solo durante la saga del viaggio temporale nel sequel Boruto: Naruto Next Generations, e la sua eredità rimane viva grazie a Kashin Koji, membro dell’organizzazione Kara.

Un’appassionata ha quindi deciso di dedicare al ninja il magnifico cosplay che potete vedere nelle immagini in calce. Il risultato complessivo è più che buono, @naycfreitas è infatti riuscita ad interpretare piuttosto bene il ninja leggendario del Villaggio della Foglia, indossato la caratteristica bandana e ricreando i segni sotto gli occhi. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto.

Ricordiamo che anche Kakashi è stato immortalato in un fantastico cosplay, e vi lasciamo alla cronologia completa della serie Naruto: Shippuden.