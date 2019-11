Naruto: i fan di Sasuke e Itachi si sono commossi grazie a... una porta automatica

Nella storia di Naruto, uno dei rapporti che più hanno colpito i fan è quello tra Sasuke e Itachi. Presentati inizialmente come due nemici, man mano che la trama andava avanti sono stati svelati i segreti dietro il clan Uchiha e il resto del mondo. Le scene sul duo di Uchiha sono quindi aumentate durante la serie, con alcune di esse molto toccanti.

Un fan di Naruto ha scoperto l'esistenza di un negozio in Giappone che ha messo in atto uno stratagemma per accattivarsi gli amanti della serie di Masashi Kishimoto. Il video che potete vedere in calce sull'account Twitter di @TokyoSage mette in risalto la porta automatica di un negozio, con due adesivi apparentemente lontani. Il primo è dedicato a Itachi, il secondo a Sasuke.

Quando la porta dello store nipponico si apre, i due adesivi si avvicinano e replicano una delle scene dell'infanzia di Sasuke, mentre Itachi dà un colpetto sulla fronte al fratellino scusandosi per non potersi allenare insieme a causa di una missione. Il video è diventato subito virale, conquistando gli appassionati di Naruto. E voi, invece, avreste preferito un'altra scena tratta da Naruto che avrebbe potuto funzionare con un sistema simile? Recentemente, un fan ha ricordato Itachi anche con un tatuaggio.