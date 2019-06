Naruto: i fan scoprono un importante dettaglio nella famosa scena di Itachi

Sono passati diversi anni dalla conclusione delle vicende di Naruto Shippuden e nonostante i suoi alti e bassi, soprattutto durante le battute finali, alle volte di torna a parlarne. Uno dei personaggi principali, Sasuke Uchiha, sappiamo bene non aver avuto una vita facile, con il suo clan sterminato dal fratello quando era ancora un bambino.

Infatti, come scopriremo più avanti, Itachi Uchiha ebbe le sue ragioni per commettere tali atrocità, ma nonostante ciò, l'amore per il fratello minore Sasuke, non è mai diminuito. Su Reddit, l'utente SuperiorZucchini, ha notato un interessante dettaglio presente nella battaglia finale tra i due membri del clan Uchiha, mentre Itachi muore stremato di fronte a Sasuke.

Come potete scoprire nel post presente in calce alla notizia, si tratta di un dettaglio che è possibile cogliere nelle sole versioni giapponesi di Naruto. Infatti, poco prima di morire, Itachi dice "ti amerò per sempre", usando la parola giapponese "aishiteru", che indica il più alto livello d'affetto ed è usato molto raramente anche tra le coppie sposate, in quanto solitamente si utilizza la forma più comune "dai suki".

La scelta di questa particolare forma è evidente che sia stata adottata per rendere ancora di più l'amore che Itachi provava per Sasuke, che per la maggior parte della sua gioventù ha desiderato solamente di ottenere più potere per eliminare il fratello e vendicare il suo clan.

