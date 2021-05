Naruto, i fan tornano a chiedere una serie prequel su un personaggio chiave della storia

Passano gli anni, ma la popolarità di Naruto non viene mai a mancare. E come per ogni serie iconica che è riuscita ad appassionare diverse generazioni, l'idea di ampliare la sua portata con ulteriori spin-off è sempre in voga... E visto che il sequel già lo abbiamo, che ne direste questa volta di un prequel?

Sono passati ben 22 anni dal debutto di Naruto su Weekly Shōnen Jump, e già 7 dalla sua conclusione. Nel frattempo è arrivato anche Boruto: Next Generations, il sequel con le avventure di una nuova generazione di ninja, ma il mondo creato da Masashi Kishimoto è così vasto, che i fan non possono fare a meno di continuare a chiedere che venga esplorato non solo l'avvenire, ma anche il passato dei ninja di Konoha.

È per questo che tra i soggetti più popolari per dei possibili prequel di Naruto troviamo ancora Minato Namikaze ovvero il Quarto Hokage, nonché padre dell'eroe che abbiamo seguito per così tanti anni (e nonno del suo più giovane erede).

In particolare, l'idea ha trovato nuova popolarità sul web grazie alla piattaforma TikTok (come d'altronde succede un po' per tutto ormai), quando il pitch di un utente ha proposto una serie dedicata al passato di Minato, spaziando dalla sua infanzia al momento dell'attacco al villaggio in cui perse notoriamente la vita.

Voi che ne pensate? Leggereste/vedreste un manga/anime tutto dedicato al Quarto Hokage? E quali credete che sarebbero i soggetti più interessanti per un prequel di Naruto? Fateci sapere nei commenti.