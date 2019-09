Naruto: il fantastico manga di Masashi Kishimoto compie venti anni

Nel 1999, la rivista Weekly Shonen Jump spingeva molto su ONE PIECE, manga di due anni di Eiichiro Oda che già faceva risultati pazzeschi. Nello stesso anno arrivarono Hikaru no Go e Prince of Tennis che rimpiazzarono la fine di Kenshin Samurai Vagabondo. Ma il 20 settembre fu pubblicato il primo capitolo di Naruto, manga che ridefinirà un'era.

Dopo diversi tentativi andati a vuoto con alcuni capitoli autoconclusivi come Karakuri e Mario, Masashi Kishimoto si concentrò sul oneshot di Naruto, una volpe capace di trasformarsi in un ragazzino. I risultati dei sondaggi gli consentirono di lavorare, sotto indicazioni del suo editor dell'epoca, su una vera e propria serie che debuttò il 20 settembre 1999 sul numero 43 di Weekly Shonen Jump.

La copertina di quel numero, che vide anche la fine di Kenshin Samurai Vagabondo, fu dedicata proprio al ninja biondo che, sorridente, si appresta a usare una tecnica ninja con il rotolo tra le mani e una foglia sulla fronte come potete vedere in calce. In pochi avrebbero scommesso su una così fortunata carriera di Kishimoto e Naruto, un manga capace di conquistare lettori in tutto il mondo di ogni età e sesso e che insieme a ONE PIECE e Bleach ha poi creato l'era dei Big Three.

La serie di Naruto si è conclusa nel 2014 con 700 capitoli e 72 volumi, ma il suo spirito continua a manifestarsi nelle varie light novel e sequel ad esso dedicati, oltre a ispirare le giovani leve che hanno preso il suo posto nel corso di questi anni. Buon ventesimo compleanno, Naruto!