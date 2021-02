Naruto: le fasi per imparare il Rasengan, le ricordate tutte?

Nel mondo dei ninja di Naruto, le tecniche sono classificate per ranghi a seconda della potenza e della difficoltà d'esecuzione, oltre che dei possibili contraccolpi che genera. Una delle mosse più famose è il Rasengan: creato dal Quarto Hokage Minato Namikaze e passata poi a Jiraiya e Kakashi, è infine arrivata al figlio Naruto Uzumaki.

Naruto ha dovuto sudare parecchio per riuscire a utilizzarla, seguendo le tre fasi per imparare il Rasengan imposte da Jiraiya. Ricordate quali sono? Rivediamole insieme.

La prima fase per imparare il Rasengan consiste nel far ruotare il chakra in più direzioni contemporaneamente. Per farlo, Jiraiya suggerisce di usare dei gavettoni pieni d'acqua e di utilizzare il chakra per farlo esplodere. Naruto riesce a capire come fare solo dopo aver visto un gatto giocare con i palloncini d'acqua per capire che doveva applicare rotazioni diverse contemporaneamente e, aiutandosi con una seconda mano, supera la prima fase.

Lo step intermedio consiste invece nel far esplodere una palla di gomma, una fase cento volte più difficile della precedente. Naruto riesce ad accumulare chakra e poi rilasciarlo tutto in colpo, provocando però una semplice foratura al palloncino e non un'esplosione completa. Per questo Jiraiya gli consiglierà di far fuoriuscire il chakra da un solo punto della sua mano, e da questo momento in poi il ragazzo riuscirà a far esplodere completamente i palloni.

Infine per creare il Rasengan è necessario unire i primi due passaggi per creare l'attacco vero e proprio. Rotazione e potenza vanno uniti e mantenuti in una forma sferica per non disperdere il chakra immesso nella tecnica. Naruto riuscirà a completare la tecnica e a usarla per la prima volta contro Kabuto.

Col tempo abbiamo assistito allo sviluppo di tantissime varianti del Rasengan, come il Rasengan Superiore, il Rasengan Multiplo o il potentissimo Rasenshuriken. Anche il figlio di Naruto sta sviluppando la propria versione del Rasengan.