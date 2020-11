Naruto: una favolosa Hinata Hyuga adulta in questo timido cosplay

Quei ninja del Villaggio della Foglia creati da Masashi Kishimoto nel 1999 li abbiamo visti crescere, diventare genin a tutti gli effetti, superare tante sfide e diventare adulti dopo essere sopravvissuti a una guerra. È una lunga cronologia quella di Naruto che però è tutt'ora in corso con Boruto: Naruto Next Generations.

Nel manga di cui Masashi Kishimoto ha preso le redini proprio con l'ultimo capitolo, vediamo quelli che una volta erano ragazzini dodicenni adesso adulti con delle responsabilità, pronti a sacrificarsi per le future generazioni. Ma facciamo un salto indietro, passando a Naruto the Last, quel film ambientato qualche anno dopo la quarta grande guerra ninja. Fu qui che Hinata Hyuga fu capace di conquistare il cuore del suo amato Naruto, dopo anni di tribolazioni.

Qui Hinata si mostrava naturalmente molto più adulta e matura rispetto alle passate apparizioni e fu in grado di mettere in risalto il suo fisico. Ora quella versione di Hinata ha preso vita grazie al cosplay di Amestris. La ragazza ha postato alcune foto su Instagram che poi sono state rilanciate anche su altri account. In basso possiamo vedere questa Hinata con i tipici capelli lunghi con frangia e l'abito smanicato azzurro con strisce blu e la cinta celeste. La posa che mantiene è quella che indica timidezza, con i due indici uno contro l'altro. Vi piace questa versione di Hinata proveniente da Naruto the Last?