Naruto: un fedelissimo cosplay della Hinata adulta dal film The Last

Dopo la conclusione del capitolo 699 del manga, Naruto introdusse già il futuro di Konoha nel capitolo 700, con Naruto adulto e sposato con Hinata. Il duo ha poi dato vita a due figli, ma la loro storia d'amore è decollata in un frangente posto tra i due capitoli. Come ormai ben noto, questi eventi sono stati narrati nel film Naruto the Last.

Pubblicato quasi in contemporanea con la conclusione del manga, Naruto the Last è ambientato due anni dopo la battaglia alla Valle dell'Epilogo di Naruto e Sasuke. Il protagonista è diventato ormai un ninja celebre nonostante sia ancora un genin, mentre Hinata continua a osservarlo da lontano. La ragazza mostra di tenere ancora a lui ma sarà continuamente sfiduciata nel dichiararsi guardando le spasimanti del ninja biondo. Solo una serie di eventi scatenati da Toneri Otsutsuki porteranno poi i due a diventare più intimi.

Hinata in questa versione ha i capelli lunghi come visti in Naruto: Shippuden, ma cambia completamente abito, con uno smanicato grigio, dei pantaloncini blu e una cintura obi. Questa Hinata più matura ha preso forma nel cosplay che potete vedere in basso. Purtroppo la cosplayer è sconosciuta ma è riuscita a rendere perfettamente l'Hinata di Naruto the Last. Anche Naruto ha ricevuto un cosplay un po' particolare relativo a questo periodo.

Al momento i ragazzi della vecchia generazione sono stati messi un po' da parte con i nuovi eventi di Boruto: Naruto Next Generations.