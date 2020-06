Naruto diventa un fenomeno da discoteca: presentato lo Shinra Tensei mix in un club

Uno dei momenti topici del manga di Naruto è lo scontro tra il protagonista e il capo di Akatsuki, Pain. Dopo aver ucciso Jiraiya, i lettori si sono trovati davanti la possibilità di una vendetta da parte del protagonista che si stava allenando con i rospi per padroneggiare le tecniche eremitiche. Nel frattempo però Pain arrivò a Konoha.

Dopo essersi scontrato con vari personaggi, tra cui Kakashi, Pain rase il villaggio al suolo con il suo Shinra Tensei, un'onda gravitazionale estremamente potente. Durante lo scontro tra Naruto e Pain, la tecnica fu riutilizzata anche se con altre magnitudini.

Quello scontro diventato storico, anche grazie all'anime di Naruto: Shippuden, è tornato a sorpresa in una discoteca, forse uno dei luoghi più inattesi nel quale trovare la scena di un prodotto d'animazione di questo genere. La pagina Facebook Itsover ha condiviso un video appunto in una discoteca dove appare a schermo Pain che usa lo Shinra Tensei. Subito dopo aver detto quelle parole parte un remix con varie scene sul capo dell'Akatsuki, passando poi a farci vedere anche qualche altro personaggio potente di Naruto come Madara, Hashirama e Sasuke. E voi andreste in discoteca a ballare sulle note di Shinra Tensei?

Ci sono tanti fan del mondo di Naruto come John Boyega. Gli appassionati di manga sono invece in attesa per scoprire quale sarà il prossimo progetto di Masashi Kishimoto.