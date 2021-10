Naruto, una festa di compleanno è virale: gli invitati sono i ninja della Foglia

Decenni dopo l'uscita, Naruto è ancora tra le opere più amate dal pubblico, che mai dimenticherà l'avventura dei ninja del Villaggio della Foglia e gli spettacolari jutsu da loro adoperati. A riprova di ciò, alcuni fan hanno organizzato un party esclusivo a cui erano invitati unicamente i protagonisti dell'opera.

Un gruppetto di amici che festeggia il compleanno nella stessa giornata di quello di Naruto, ha deciso di organizzare una festa a tema. Condivisa dall'utente Reddit Dragons Are Nifty, la clip è divenuta virale, suscitando l'ilarità della community. Nel video, che trovate in calce all'articolo, vediamo ognuno dei partecipanti al party travestirsi da uno dei protagonisti dell'opera di Masashi Kishimoto.

Naruto, Sakura, Tsunade e i membri dell'Akatsuki, tra i vari cosplay presenti, per una volta non hanno combattuto, ma bensì ballato e bevuto. Gli alcolici, però, non erano i classici che conosciamo, ma degli shottini di ramen, il pasto preferito del protagonista. La casa adibita a sede del party, inoltre, è stata abbellita con "quadri", poster e gigantografie dedicate al franchise.

Sebbene gli stessi festeggiati abbiano ammesso che sia stata la festa più "cringe" della loro vita, hanno anche confessato che è comunque stata la più divertente a cui abbiano mai partecipato. E voi, avete mai organizzato o partecipato a party a tema Naruto, Dragon Ball o ONE PIECE? Vi lasciamo ai 19 anni dell'anime di Naruto e a un bellissimo cosplay di Tsunade.