Naruto: quali sono i film canonici per collegarsi al manga e alla serie?

Il mondo ninja di Naruto è ricco di luoghi, personaggi e tecniche che rendono possibile la narrazione di un grande numero di storie. Masashi Kishimoto ha esplorato in parte questa realtà e sta continuando a farlo con Boruto: Naruto Next Generations, di cui ha preso da poco le redini sostituendo l'autore Ukyo Kodachi.

Questo ampliamento è stato però fatto anche nell'anime di Naruto con i vari filler, spesso non riusciti, e con i lungometraggi. Tra la serie iniziale e la serie Shippuden, Studio Pierrot ha prodotto ben 11 film di Naruto.

Naruto - Il film: La primavera nel Paese della Neve

Naruto - Il film: La leggenda della pietra di Gelel

Naruto - Il film: I guardiani del Regno della Luna Crescente

Naruto Shippuden - L'esercito fantasma

Naruto Shippuden - Il maestro e il discepolo

Naruto Shippuden - Eredi della volontà del Fuoco

Naruto Shippuden - Il film: La torre perduta

Naruto - Il film: La prigione insanguinata

Naruto - La via dei ninja

The Last: Naruto the Movie

Boruto: Naruto the Movie

Ma tra le produzioni in questo elenco, quali sono i film canonici di Naruto e che si ricollegano alla storia del manga? I primi nove film di Naruto non sono canonici, nonostante il nono (La via dei Ninja) sia stato supervisionato dallo stesso Masashi Kishimoto. Questione diversa per gli ultimi due che si vanno invece a posizionare all'interno dell'universo narrativo.

The Last: Naruto the Movie è ambientato pochi anni dopo gli eventi del capitolo 699, mentre Boruto: Naruto the Movie è posizionato dopo il capitolo 700 e fa da legante con la nuova serie dedicata al figlio dell'Uzumaki.