Naruto: i film sono canonici oppure no? Facciamo chiarezza

Quando un'opera come Naruto si espande oltre il manga abbracciando anche i lungometraggi è normale che nasca la diatriba sulla loro canonicità oppure no. Cerchiamo allora di fare chiarezza su cosa è da considerarsi canon e cosa no.

Di base la risposta sarebbe no, i film di Naruto non sono canonici, così come quasi tutti i film derivati da anime non li sono (ONE PIECE, per fare un esempio). E ce ne sono ben undici prodotti dallo Studio Pierrot negli anni di messa in onda della versione animata tratta dal manga di Masashi Kishimoto.

Eppure proprio per quanto riguarda Naruto c'è un'eccezione che riguarda gli ultimi due lungometraggi della serie, cioè The Last: Naruto the Movie e Boruto: Naruto the Movie perché vanno a inserirsi direttamente nelle vicende del manga facendo proprio da ponte nel passaggio da Naruto a Boruto.

Infatti The Last: Naruto the Movie si posiziona cronologicamente pochi anni dopo gli eventi del capitolo 699, mentre invece gli eventi di Boruto: Naruto the Movie avvengono dopo il capitolo 700, pronti appunto per collegare in maniera diretta la fine delle avventure dell'opera principale e l'inizio di quelle del sequel dedicato al figlio del protagonista. Entrambi quindi sono considerati canonici in Naruto.

E voi li avete visti questi due film oppure no? Che ne pensate dei lungometraggi sugli anime?