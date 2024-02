Naruto: il film live-action sarà diretto dal regista di Shang-Chi

Il franchise di Naruto è pronto ad approdare ad Hollywood. Dopo anni di anticipazioni e di passi falsi, ieri è stato annunciato che l'adattamento live-action del manga di Masashi Kishimoto sarà diretto dal regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, Destin Daniel Cretton, il quale firmerà anche la sceneggiatura del film.

È da circa un decennio che si parlava della possibilità di tradurre il manga di Naruto in un adattamento dal vivo, ma a causa di diverse problematiche produttive, il progetto non era mai andato oltre la fase di ideazione. Ora con l'arrivo di Cretton, che ha goduto della collaborazione dello stesso Kishimoto, il film sembra finalmente pronto per iniziare il suo (lungo) percorso produttivo, che lo porterà ad esordire nelle sale nei prossimi anni. E a suggellare la notizia è stato lo stesso fumettista, che in comunicato diffuso in occasione dell'annuncio del lungometraggio, ha speso parole edificanti per il cineasta, reputato dal mangaka come l'artista più adatto a tradurre sullo schermo la sua iconica opera.

“È una casualità, ma quando ho saputo che Destin era legato al progetto” dichiara Kishimoto nel comunicato riportato ieri dall'Hollywood Reporter “avevo appena finito di vedere un blockbuster d'azione da lui diretto, e ho pensato immediatamente che potesse essere il regista perfetto per Naruto. E dopo aver visto i suoi altri film, ho capito che la sua grande abilità è da ritrovare nella precisione con cui delinea i drammi sulle persone, perciò mi sono convinto che non ci potesse essere cineasta migliore di lui per dirigere Naruto. E nell'incontrare Destin” prosegue qui il mangaka “ho avuto il piacere di constatare quanto fosse mentalmente aperto e ben disposto ad accettare i miei consigli: tanto che ho compreso immediatamente che avremmo cooperato facilmente nel corso del processo produttivo”.

Prodotto dalla Lionsgate, il live-action di Naruto ha transitato a lungo in quello stato embrionale che ad Hollywood definiscono “development hell”. Per molti anni, infatti, i produttori non sono stati in grado di trovare una chiave adatta (di natura commerciale/industriale, ma forse anche narrativa/estetica) che portasse la prosecuzione del progetto oltre la mera fase di ideazione. E il fatto che un regista come Cretton, attualmente impegnato nella produzione del sequel del film Marvel, abbia già iniziato a collaborare a stretto contatto con Kishimoto, segnala quanto il progetto sia ormai in procinto di superare la fase di pre-produzione, magari già a partire dai prossimi mesi. Anche se non è ancora chiaro quale approccio adotterà il cineasta sino-americano, e soprattutto come il live-action si posizionerà nei confronti del canone di Naruto: a cui potrebbe legarsi sia in un'ottica crossmediale, che transmediale (secondo quelle strategie già analizzate nell'articolo sui film canonici di Dragon Ball).

Se pensiamo alle ultime evoluzioni della saga, e in particolare alle logiche verso cui si sono diretti gli ultimi lungometraggi animati del franchise, non è impossibile pensare che il live-action di Cretton possa addirittura porsi sulla stessa linea dei più recenti film canonici di Naruto. Al tempo stesso, però, bisogna estendere il progetto ai linguaggi di Hollywood, e alla necessità dei produttori a stelle e strisce di convogliare attorno al lungometraggio un pubblico di natura più generalista, soprattutto se il film farà da apripista ad una saga cinematografica. In questo caso, nulla esclude che l'adattamento possa configurarsi come una vera e propria origin story, in cui verranno ripercorsi i filoni iniziali del manga di Kishimoto, approdati per la prima volta in un orizzonte live-action.