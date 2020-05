Naruto: il film live-action hollywoodiano prende forma, si cercano attori

Sono trascorsi diversi anni da quando il creatore di Naruto, Masashi Kishimoto, ha annunciato durante un passato Jump Fest di essere fiducioso riguardo all'adattamento live-action che sarebbe dovuto uscire. Il tempo è passato, l'opera del maestro è giunta alla conclusione, ma sul fronte film tutto è taciuto.

Questo fino a qualche giorno fa, quando qualcosa è iniziato a bollire in pentola e alcune voci si sono susseguite nell'ambiente. A farle circolare è stato il famoso insider di settore DanielRPK, il quale attraverso Patreon ha rivelato che la produzione avrebbe iniziato la ricerca di attori adatti per l'opera. Nello specifico, sembrerebbe che Lionsgate e Summit stiano cercando qualcuno che possa ricoprire il ruolo di alcuni insegnati e qualcuno che possa interpretare il villain di turno.

Secondo quanto rivelato da DanielRPK, si cercano due maschi e una femmina di origine asiatica tra i 14 e i 18 anni. Altri ragazzi asiatici per inserirli nell'accademia dei ninja e sono state dettate delle linee guida secondo le quali sia gli insegnanti che il villain devono essere asiatici.

Ancora non si sa nulla su quando inizieranno le riprese né dove, anche perché, per il momento, non è stato neanche stimato un budget. Tuttavia sembrerebbe che a occuparsi della sceneggiatura sarà Jonathan Levine, mentre alla regia ci sarà Michael Gracey. Arad Productions e PICTURESTART produrranno il film. Il produttore è Ari Arad insieme ai dirigenti dello studio Brady Fujikawa e James Myers.

Dopo anni finalmente qualcosa si muove, speriamo solo di avere presto nuove notizie da comunicarvi.

